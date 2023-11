Messina, l’Assessore alla Pubblica Istruzione in visita oggi all’Albino Luciani

StrettoWeb

Nell’ambito del programma di visite nelle scuole cittadine l’assessore alla pubblica istruzione Pietro Currò oggi, giovedì 30 novembre, si è recato all’Istituto Comprensivo Albino Luciani, plesso primo Molino. L’Assessore, accolto dalla dirigente scolastica Grazia Patanè, ha portato i saluti del sindaco Federico Basile, e, oltre che discutere di tematiche legate al mondo della scuola, la visita odierna è stata occasione per condividere il pranzo con gli alunni dell’istituto.

“Con immense piacere ho condiviso il momento conviviale anche perchè l’interesse per l’alimentazione è grande – ha detto Currò – e per questo noi, in qualità di amministratori, vogliamo vivere insieme ai bambini questo momento e verificare in prima persona cosa e come mangiano; la qualità del cibo e il loro benessere è per noi una priorità assoluta. Il menu a base di pasta con minestrone e parmigiano, petti di pollo con carote lesse, pane e frutta, accompagnato da un giudizio positivo sul cibo per qualità e quantità, oltre che un’adeguata organizzazione e pulizia”.