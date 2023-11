Messina, la Uil-Fpl denuncia il Papardo per attività antisindacale

StrettoWeb

La UIL FPL di Messina è stata costretta a presentare al Tribunale del Lavoro, mediante il legale di fiducia, avv. Oreste Puglisi, un ulteriore ricorso contro l’Azienda Ospedaliera Papardo per condotta antisindacale, di cui all’art.28 della legge 300/1970.

“Sebbene sia pendente un giudizio per attività antisindacale, derivante dalla mancata informazione obbligatoria preventiva da dare alle organizzazioni sindacali in merito ad una Convenzione tra l’Università di Messina e l’Azienda Ospedaliera Papardo, finalizzata a Clinicizzare alcune Unità operative dell’Azienda ospedaliera Papardo quali, Cardiochirurgia, Neurochirurgia e Ortopedia, il Prof. Alberto Firenze, perseverando nel suo disegno di svilire l’azione delle Organizzazioni Sindacali ha adottato in data 03/07/2023 una ulteriore deliberazione n. 734 modificando, la Convenzione con l’Università di Messina, senza coinvolgere ancora una volta le OO.SS.. Tutto ciò appare di una gravità inaudita in quanto, il Commissario Straordinario Prof. Alberto Firenze cosi come il Direttore Amministrativo Avv. Giancarlo Niutta, con la loro azione amministrativa, si stanno dimostrando accaniti oppositori delle Organizzazioni Sindacali. Contestualmente, riteniamo che il momento dei Commissari straordinari deve essere superato nel più breve tempo possibile, al fine di evitare il perpetrarsi delle improvvisazioni amministrative e dare seguito a reali programmazioni pluriennali che sono e rimangono di esclusiva competenza dei Direttori Generali e che a loro volta, devono procedere alla nomina di Direttori Amministrativi e Sanitari, soltanto dopo una attenta valutazione dei titoli posseduti. Oltre ad essere fiduciosi nei Giudizi che saranno decretati dal Giudice Ordinario, la UIL FPL auspica che l’Assessore Regionale della Salute, Dr.ssa Giovanna Volo, prima di affrontare l’annosa questione delle nomine dei Direttori Generali delle Aziende Ospedaliere Siciliane tenga in debito conto dell’operato del Management del Papardo”. E’ quanto si legge in una nota stampa del segretario generale della Uil-Fpl di Messina, Livio Andronico.