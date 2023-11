Messina, la Citta metropolitana acquista la sede del Cirs

StrettoWeb

“Cateno De Luca aveva intrapreso qualche anno fa l’iter per l’acquisto dell’immobile ex Ponti di proprietà dell’Ipab Collereale e oggi sede del CIRS. Oggi quell’immobile è stato acquistato dalla Città Metropolitana che nell’ottica dell’impegno nel comparto dei servizi sociali con l’acquisto della Città del ragazzo, conferma le iniziative di supporto alle fasce più deboli. La casa del Cirs in continuità sarà un nuovo punto di riferimento che l’ente locale garantirà a tutti i cittadini”, è quanto comunica il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Si è concluso così una lunga battaglia portata avanti dal Cirs in questi anni, per evitare che la struttura fosse venduta e destinata a speculazioni edilizie o imprenditoriali e rimanesse invece a disposizione delle persone fragili”, conclude Basile.