Messina, la Cisl Fp incontra il sindaco Basile

Il Segretario Generale della Cisl FP Giovanna Bicchieri, il Segretario Aziendale Alfredo Mobilia, Santi Prestipino e Antonio Caputo della P.M. hanno incontrato il Sindaco Federico Basile per definire alcune importanti istanze delle Lavoratrici e dei Lavoratori del Comune di Messina.

Per quanto attiene il comandante dei vigili il Sindaco ha spiegato che intende affidare l’interim per un mese ad un dirigente del comune poiché entro la fine di dicembre verrà affidato, con selezione pubblica ex art. 110 Tuel, l’incarico al nuovo comandante e si aprirà una fase di riorganizzazione del corpo. Per la fase contrattuale il Sindaco, pur ribadendo che la contrattazione è delegata al Direttore Generale, ha rassicurato che qualora dovessero emergere delle proposte concrete e fattive da parte della Cisl FP è pronto a valutarle ed accoglierle. Per quanto riguarda gli incarichi di Elevata Qualificazione (EQ) la volontà dell’amministrazione è quella di istituirli entro dicembre. La Cisl FP ha dichiarato in merito di essere del tutto favorevole e ha chiarito che i fondi necessari devono essere trovati all’interno del bilancio comunale.

Il Sindaco si è dimostrato attento e sensibile alle richieste della Cisl FP confermando che l’amministrazione è aperta al dialogo e attenta ai bisogni dei dipendenti lavoratori del comune di Messina, per questo motivo la scrivente O.S. non prenderà parte all’assemblea indetta dalle altre OO.SS. per giorno 14 p.v. ma parteciperà, nella stessa giornata, al tavolo di contrattazione integrativa decentrata che è la sede deputata alla trattativa e alla interlocuzione con la parte pubblica.