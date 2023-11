Messina, nulla da fare contro la capolista: anche la Juve Stabia passa al Franco Scoglio, quarto stop di fila

StrettoWeb

La capolista non era certo l’avversario migliore, al momento, viste le tre sconfitte di fila, ma in casa Messina si sperava in qualche sorpresa. Non c’è stata: arriva infatti il quarto stop per la squadra di Modica, che cade ancora al Franco Scoglio, contro la Juve Stabia. Continua dunque il momento di difficoltà per la compagine peloritana, che sembra non riuscire ad uscire dalla crisi.

L’unico e decisivo gol della sfida è alla mezz’ora, messo a segno da Bellich. Nella ripresa non arriva il pari, ma solo due rossi, uno per parte: Franco all’83’ per i padroni di casa e Erradi per le vespe quattro minuti dopo. La partita, però, finisce così e la classifica per i siciliani è sempre più complicata.

Messina-Juve Stabia 0-1, il tabellino

Marcatori: 35′ Bellich (JS)

ACR Messina: Fumagalli, Ferrara, Polito (80′ Salvo), Manetta, Ortisi (90’+1 Emmausso), Franco, Giunta (46′ Firenze), Frisenna, Ragusa (80′ Cavallo), Plescia, Luciani (57′ Zunno). A disposizione: De Matteis, Di Bella, Darimi, Tropea, Pacciardi, Salvo, Firenze, Scafetta, Emmausso, Cavallo, Zunno, Santoro, Zammit. Allenatore: Giacomo Modica

Juve Stabia: Thiam, Bellich, Romeo (90’+2 Folino), Buglio, Bentivegna (68′ Erradi), Piscopo (88′ Rovaglia), Meli, Bachini, D’Amore, Andreoni, Leone (88′ Maselli). A disposizione: Signorini, Esposito, La Rosa, Maselli, Guarracino, Folino Gerbo, Aprea, Rovaglia, Erradi, Picardi, Marranzino, Vimercati. Allenatore: Guido Pagliuca

Ammoniti: Giunta (M), Bentivegna (JS), Polito (M), Ferrara (M), Franco (M), Ortisi (M)

Espulsi: Franco (M), Erradi (JS)

Arbitro: Sig. Michele Delrio della sezione AIA di Reggio Emilia

Assistenti: Sig. Franco Iacovacci della sezione AIA di Latina e sig. Andrea Cravotta della sezione AIA di Città di Castello.

Quarto ufficiale: Sig. Nicolò Rodigari della sezione AIA di Bergamo.

Classifica Serie C

Juve Stabia 32 Avellino 26 Picerno 26 Benevento 26 Latina 25 Casertana 24 Taranto 23 Crotone 22 Foggia 21 Audace Cerignola 20 Giugliano 19 Catania 18 Monopoli 18 Potenza 18 Turris 13 Sorrento 13 Virtus Francavilla 12 Messina 11 Brindisi 10 Monterosi Tuscia 9