Messina, incontro a palazzo Zanca del sindaco Basile con gli alunni della II B dell’IC “Evemero”

Il sindaco Federico Basile ha incontrato oggi, mercoledì 15 novembre, a palazzo Zanca, le alunne e gli alunni della classe II B, secondaria di primo grado, dell’I.C. “Evemero da Messina” nell’ambito del progetto di Service Learning finalizzato ad un percorso di Educazione Civica incentrato sulla cittadinanza attiva intesa come dialogo tra cittadini e istituzioni. All’incontro, presente l’assessore alla Pubblica istruzione Pietro Currò, hanno preso parte la dirigente scolastica Angela Mancuso e le docenti Simona Danese, Tiziana Donato, Romilda Mangraviti e Rosa Scavino, che hanno condotto il progetto supportando i ragazzi nelle ricerche approfondite sul territorio cittadino al fine di raccogliere proposte e osservazioni per migliorare la Città. In seguito, gli studenti hanno elaborato riflessioni di miglioramento riguardanti la città e il suo territorio che sono culminate in lettere recapitate al Sindaco. Ultimo step del lavoro svolto è stato l’odierno confronto.

Il Sindaco Basile ha aperto l’incontro soffermandosi sulle lettere ricevute e sulle riflessioni e proposte in esse contenute e rispondendo alle domande poste da alcuni alunni, dal problema della sicurezza a quello delle strutture culturali, alla raccolta differenziata, dalla sistemazione delle strade all’esigenza di avere più verde e dalla mentalità locale poco rispettosa delle regole al desiderio di vivere finalmente in una città degna di questo nome.

Basile ha poi spiegato agli studenti le difficoltà che incontra la macchina amministrativa nella risoluzione delle problematiche, ma ha rassicurato i ragazzi che l’Amministrazione sta lavorando per migliorare la Città e rendere Messina sempre più bella e attraente, evidenziano altresì “lo scopo di questo progetto è porre voi ragazzi in una posizione di ruolo attivo e proprio da voi – ha detto il sindaco Basile – parte il raggiungimento della consapevolezza della tutela del bene comune e della cosa pubblica attraverso anche questi confronti costruttivi in un’ottica di trasparenza e creazione del senso di comunità”.

“Un progetto – ha aggiunto l’assessore Currò – che tende a coniugare il diritto all’istruzione con la nostra volontà politica che mira a rendere la scuola protagonista della Città affinchè i giovani, futuri cittadini a tutti gli effetti, possano contare sulle istituzioni, sul rispetto delle regole e su un’amministrazione che lavora per ridurre la distanza tra amministratori e amministrati”.