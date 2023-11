StrettoWeb

Tragedia nel pomeriggio a Furci Siculo, in provincia di Messina. Un fuoristrada, per cause ancora in corso di accertamento, è precipitato in un burrone provocando la morte di un 66enne di Savoca ed il ferimento di un’altra persona. I due erano in un posto impervio per una battuta di caccia.

L’uomo ferito è riuscito ad allertare i soccorritori: sul posto sono giunte due ambulanze, le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco.

Foto di repertorio