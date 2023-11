StrettoWeb

“Il sindaco Federico Basile e il vicesindaco Salvatore Mondello, unitamente all’intera Giunta municipale, esprimono sincero cordoglio per la prematura scomparsa dell’Ingegnere Franco Marmino, dipendente di rara professionalità che si è distinto per impegno e dedizione“. Lo si legge in una beve nota stampa di cordoglio diffusa stamane dal comune di Messina, dopo la morte improvvisa del dipendente comunale Franco Marmino.