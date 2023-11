Messina, in biblioteca eventi gratuiti sino ad aprile 2024

StrettoWeb

Su iniziativa dell’Amministrazione comunale e con la collaborazione del personale della Biblioteca comunale “Cannizzaro” e dei volontari del servizio Civile, si svolgerà un programma di eventi gratuiti sino ad aprile 2024. Tutte le iniziative si apriranno dalle ore 17 secondo un calendario prestabilito che prevede laboratori e letture, ma anche giochi a quiz, giochi di società, gruppi di lettura per adulti. Gli eventi per bambini e ragazzi, a numero chiuso, necessitano di prenotazione mediante form che sarà divulgato nella pagina FB della Biblioteca.

Quest’anno inoltre la Biblioteca Cannizzaro aderisce all’International Game Day, realizzando a novembre due attività per ragazzi e adolescenti: giovedì 16 novembre BookComicon (gioco a quiz sui fumetti), in collaborazione con Deposito Fumetteria, e venerdì 24 novembre Chi non Risiko non rosica, con tavoli di gioco allestiti in Sala Lettura con la collaborazione dell’Associazione Risiko dello Stretto.