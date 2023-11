Messina: i provvedimenti alla viabilità per interventi di scerbatura, spazzamento, potatura

StrettoWeb

Da oggi, lunedì 27 novembre, sino al 20 dicembre, nelle fasce orarie 6-17 e 20-6, saranno effettuati interventi di scerbatura e spazzamento in vari tratti di strade. Da martedì 28 novembre al 20 dicembre, dalle 20 alle 6, le attività interesseranno la zona di San Licandro; da martedì 28 novembre al 7 dicembre 2023, nelle fasce orarie 6-17 e 20-6, i quadrati Manzoni lato nord e Manzoni basso; da oggi, lunedì 27 novembre, dalle 6 alle 17, nel quadrato Bellinzona; e dal 6 al 12 dicembre, dalle 6 alle 17, nel quadrato Piazza Castronovo mare. Esclusivamente nei tratti di strada oggetto delle attività vigeranno pertanto i divieti di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito pedonale, garantendo la continuità del transito ai pedoni sul marciapiede del lato opposto a quello oggetto di intervento, mediante la collocazione di idonea segnaletica di indirizzamento, e l’ingresso in sicurezza a tutti gli accessi insistenti in quel tratto di strada.

Lavori attraversamento fognario: da oggi a mercoledì 29 divieti in via Circuito

Da oggi, lunedì 27, a mercoledì 29, nella fascia oraria 8-17, saranno effettuati lavori di un attraversamento fognario in via Circuito a Torre Faro, in un tratto di circa 50 metri tra i numeri civici 177/A e 179. Pertanto, al fine di consentirne ad AMAM l’esecuzione, saranno vietati la sosta, con zona rimozione coatta, entrambi i lati, e il transito veicolare per semicarreggiata stradale, garantendo in sicurezza il transito veicolare, a doppio senso di circolazione, nella semicarreggiata stradale che di volta in volta non sarà interessata dai lavori.

I divieti di sosta per attività di potatura alberature a partire da oggi sino al 22 dicembre

Proseguono da oggi, lunedì 27, sino al 22 dicembre, gli interventi di potatura di alberature in varie strade cittadine, dove sono stati disposti i divieti di sosta per consentirne l’esecuzione. Da oggi, lunedì 27, all’1 dicembre, nella fascia oraria 6-16, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, in un quadrato del centro sud (entrambi i lati delle vie Geraci e Citarella, e tratto del viale Europa lato sud, dall’incrocio viale San Martino a via La Farina). Da giovedì 30 novembre al 22 dicembre, nella fascia oraria 7-17, divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nella zona centro sud (vie Martines, Oratorio della Pace, Romagnosi, Santa Maria dei Bottegai, Aspa, Cavalieri della Stella, tratti del corso Cavour, piazza Antonello, tratti dei viali Principe Umberto e della Libertà, vie Pozzo Leone, Gasparro, San Filippo Bianchi, Venezian, Università e dei Verdi, tratto di piazza Duomo). L’interdizione alla sosta è istituita per singoli tratti di intervento giornaliero, non contemporanea in tutta la strada interessata dai lavori, ma esclusivamente nei soli tratti in cui si interviene.