Messina, Germanà: “tante richieste di adesione alla Lega”

“Da commissario provinciale della Lega di Messina ricevo ogni giorno richieste di adesione al nostro partito che in città vanta di avere il gruppo consiliare più numeroso. Alle ultime amministrative, il Movimento 5 Stelle non ha raggiunto il quorum restando fuori dal Comune e il Pd ha eletto soltanto due consiglieri. Oggi a Messina, la Lega di Matteo Salvini è rappresentata da ben cinque consiglieri comunali che sposano il grande progetto del Ponte sullo Stretto, fondamentale struttura per cambiare le sorti di Messina e dell’intero Sud”. Così in una nota il senatore messinese della Lega, Nino Germanà, coordinatore provinciale del partito.

“Le proteste strumentali e ideologiche sulla realizzazione dell’opera stanno solo alimentando l’indignazione di chi vuole riscattare questa terra. Proprio per questo, ho già anticipato al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che, dopo il prossimo corteo, annunceremo nuovi e qualificati ingressi che porteranno la città di Messina tra le prime d’Italia per numero di consiglieri Lega”, conclude Germanà.