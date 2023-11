Il Messina Futsal si aggiudica il derby siciliano contro il Città di Palermo per 5-4

StrettoWeb

Secondo frizzante brindisi in campionato per il Messina Futsal, che ha battuto meritatamente il Città di Palermo per 5-4 nella 4ª giornata di serie A2 di calcio a 5. Si tratta di una vittoria molto importante per i giallorossi, balzati, così, a quota 7 punti in graduatoria. La squadra allenata da Salvatore Battiato ha sempre condotto nel punteggio, vanificando, nel secondo tempo, il tentativo di rimonta degli avversari.

Al “PalaLaganà”, i padroni di casa passano in vantaggio dopo soli 5 minuti grazie al gol del giovane Giuseppe Barbagallo, che, servito alla perfezione da Nanni Piccolo, realizza di precisione; per lui è il primo centro nella regular season. Al 13′ Emanuele Fichera raddoppia su assist di Lautaro Mendez, ma D’Orio dimezza subito le distanze per i rosanero con un tiro da fuori area. Ancora Ficherà sigla il +2 in contropiede, condotto alla perfezione da Marcio Garcia. Lo stesso Garcia finalizza nel migliore dei modi una ripartenza e porta a quattro le marcature.

Nella ripresa, il Città di Palermo con la doppietta di Badalamenti (bellissimo il 2-4 con un forte tiro sotto l’incrocio) si riporta in scia, ma il talentuoso Piccolo inventa una rete d’autore, che vale il 5-3. Al 17’ Torcivia concretizza l’ultimo sussulto degli ospiti, che devono, però, arrendersi quando suona la sirena. Da segnalare, infine, alcuni prodigiosi interventi del portiere peloritano Federico Venuto.

Risultati: New Taranto-Canicattì 9-1; Dream Team Palo del Colle-Ecosistem Lamezia 6-2; Mascalucia C5-Gear Piazza Armerina 5-2; Messina Futsal-Città di Palermo 5-4; Audace Monopoli-Sammichele 2-3; Aquile Molfetta-Bitonto 4-2.

Classifica: New Taranto e Mascalucia C5 12; Canicattì e Sammichele 9; Messina Futsal 7; Dream Team Palo del Colle e Gear Piazza Armerina 6; Aquile Molfetta, Bitonto e Ecosistem Lamezia 3; Audace Monopoli 1; Città di Palermo 0.

GIOVANILE – L’Under 19 ha perso, sul parquet del “PalAlberti”, il derby contro il Barcellona Futsal, che si è imposto per 8-2. Per la squadra dello Stretto a segno Costa e Ciraolo.