Messina, predisposti i festeggiamenti nel 45° Anniversario della visita in riva allo Stretto del Presidente Pertini

Domani, sabato 11 novembre, ricorre il 44° anniversario della visita a Messina del Presidente della Repubblica Sandro Pertini per il conferimento della medaglia d’oro alla città, per l’eroico comportamento tenuto dai messinesi nel corso dei bombardamenti della II Guerra Mondiale. Il Centro Turistico Giovanile – Gruppo CTG “Madonna della Lettera”- Centro Studi “Virgo Humilis” di Messina, coordinato dal prof. Pietro Chillè, intende organizzare, a partire dal prossimo anno, una serie di attività per promuovere la città, in collaborazione con il Comune di Messina e il dipartimento di Storia Contemporanea di UNIME.

L’Amministrazione comunale esprime il proprio apprezzamento per la pregevole iniziativa, dichiarandosi fin d’ora disponibile a condividere un percorso per predisporre i dovuti festeggiamenti del 45° Anniversario, che ricorrerà appunto il prossimo anno, sottolineando l’importanza della memoria storica per le nuove generazioni. “E’ necessario, oltre che significativo, – ha dichiarato il Sindaco Federico Basile, in piena condivisione con la Giunta municipale – promuovere il concetto di amore di patria, con la rievocazione di periodi bui della storia, dai quali la comunità messinese si è saputa affrancare, con volontà, forza e determinazione”.