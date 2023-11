Messina, due incontri seminariali con l’inviato speciale Pellizzari

StrettoWeb

Il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne, mercoledì 8 novembre alle ore 10,30 in aula 21 e giovedì 9 novembre alle ore 8,30 in aula 16, ospiterà Valerio Pellizzari, noto inviato speciale presso importanti testate giornalistiche italiane e internazionali, sarà protagonista di due incontri seminariali rivolti, soprattutto, ai dottorandi e agli studenti dei Corsi di Studio in giornalismo e scienze storiche.

La prima giornata sarà dedicata alla figura e al difficile mestiere dell’inviato speciale, ieri come oggi, al suo lavoro di “terreno”, ai metodi di rilevamento, alle fonti, alle modalità comunicative, al rapporto tra Pellizzari e gli studiosi di scienze politico-sociali e altri grandi inviati con cui ha lavorato intensamente (da Kapuscinski a Mo, Sgrena e Terzani); nella seconda giornata, invece, si parlerà delle principali inchieste svolte da Pellizzari nella sua lunga attività professionale, in contesti tra i più conflittuali del mondo (dai Balcani a Piazza Tienanmen, dall’Unione Sovietica all’Iraq e Afghanistan fino alla Corea del Nord). La discussione delle tematiche presentate dall’inviato speciale nei due incontri sarà promossa attraverso gli interventi di numerosi docenti e dottorandi del DiCAM.