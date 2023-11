Messina, conferito il Dottorato Honoris Causa in “Economics, Management and Statistics” al prof. Mudambi

StrettoWeb

Si è svolta presso l’Aula Magna dell’Università di Messina, la Cerimonia di conferimento del Dottorato di Ricerca Honoris Causa in “Economics, Management and Statistics” al prof. Shreeram Rajagopal Mudambi, Professor of Strategy presso la Fox School of Business della Temple University (Philadelphia, USA). Alla cerimonia erano presenti il Prorettore vicario, prof. Eugenio Cucinotta, il Decano, prof. Antonio Panebianco, il prof. Augusto D’Amico in rappresentanza del Dipartimento di Economia, il Coordinatore del Dottorato di ricerca in “Economics, Management and Statistics”, prof. Fabrizio Cesaroni e il direttore generale, avv. Francesco Bonanno.

La Laudatio è stata affidata al prof. Pietro Navarra, Ordinario di Scienza delle Finanze, che ha illustrato le tappe della prestigiosa carriera dello studioso, che vanta una vastissima esperienza nell’analisi delle strategie multinazionali ed ha applicato la sua ricerca allo studio dell’innovazione d’impresa. Il prof. Shreeram Rajagopal Mudambi ha tenuto una Lectio Doctoralis sul tema “Innovation and the Multinational Firm: Connectivity and Ethnicity Perspectives”.

“Il conferimento del dottorato honoris causa in Economia, Management and Statistics al professore Mudambi – ha sottolineato il prof. Navarra- è stata determinato dalla sua carriera accademica e dal suo elevato profilo scientifico e culturale; è ritenuto in ambito internazionale un leading scholar nell’ambito dell’International Business, nel quale ha dimostrato elevata competenza e originalità. La sua versatilità gli ha consentito di raggiungere ragguardevoli risultati anche in altri temi legati alle discipline economiche e manageriali, testimoniati anche dall’ampia rete di collaborazioni che ha sviluppato nel corso della sua carriera. La sua duttilità gli ha consentito inoltre di eccellere nei campi più disparati del sapere”.

Il Professore Mudambi è impegnato in progetti di ricerca orientati sulle determinanti dell’investimento delle multinazionali, sulla geografia dell’innovazione e sulla gestione dei processi ad alte intensità di conoscenza nelle imprese. Ha pubblicato più di 80 lavori in riviste di primaria rilevanza internazionale tra cui si annoverano: Journal of Political Economy, Journal of Economic Geography, Strategic Management Journal e Journal of International Business Studies. È stato editor di volumi tematici speciali (special issues) per il Journal of Economic Geography, il Journal of Management Studies è l’International Business Review. Attualmente è componente del comitato editoriale di numerose riviste scientifiche di rilevanza internazionale.

Il Prof. Mudambi, tra l’altro, ha svolto parte della sua ricerca con diversi studiosi attualmente incardinati all’interno del personale docente del Dipartimento di Economia del’Università di Messina. Ha una lunga storia (ultratrentennale) di collaborazione scientifica con il Prof. Pietro Navarra di cui è stato anche relatore della tesi di dottorato in Inghilterra e con il quale ha pubblicato saggi e volumi di significativa rilevanza scientifica internazionale. Ha, inoltre, collaborato scientificamente con i professori Daniela Baglieri, Leone Leonida, Dario Maimone Ansaldo Patti e Alba Marino.

