Messina: domenica scorsa l’evento di apertura del nuovo anno sociale del “Satellite Lions Club Spadafora Tyrrhenum”

StrettoWeb

Domenica 19 Novembre 2023, alle ore 10:30, presso il “Museo dell’Argilla” di Spadafora (ME), si è tenuto l’evento di apertura A.S. 2023/2024 del “Satellite Lions Club Spadafora Tyrrhenum” (Presidente: Dott. Francesco Rigano), recentemente costituitosi all’interno del “Lions Club Messina Tyrrhenum” (Presidente: Prof.ssa Carlotta Crescenti), dal titolo “Alcol deidrogenasi e sicurezza stradale”, rientrante nelle aree “Salute”, “Giovani”, “I giovani e la sicurezza stradale”, “Pari opportunità/New Voices”. Tra le autorità presenti, graditissima è stata la presenza del Sindaco di Spadafora, Dott.ssa Tania Venuto, la quale ha porto i suoi auguri di buon lavoro al Consiglio Direttivo, composto dal Presidente, Dott. Francesco Rigano, dal Tesoriere, Cav. Filippo Scolareci e dal Segretario, Sig. Renato Di Pane.

Ai suddetti, in un momento davvero molto emozionante, sono state consegnate le spille distintive dal Past Governator del Distretto 108YB, Dott. Francesco Freni Terranova. Dopo il consueto suono della campana lionistica, ha aperto i lavori il Cerimoniere del “Lions Club Messina Tyrrhenum”, Prof.ssa Maria Adele Varacalli.

Il Presidente del “Lions Club Messina Tyrrhenum”, la Prof.ssa Carlotta Crescenti, nei suoi saluti di benvenuto, ha sottolineato l’importanza del nuovo Club Satellite per le molteplici opportunità che offre sul piano territoriale, di servizio e di espansione associativa, in modo particolare nel Comune di Spadafora, che 26 anni orsono diede i natali proprio allo stesso “Lions Club Messina Tyrrhenum”. Sono intervenuti, per un saluto ufficiale, il Dott. Carmine Sarno, Referente del “Satellite Lions Club Spadafora Tyrrhenum”, il Not. Rosa Torre, Delegato del Distretto 108YB Pari Opportunità/New Voices e, tramite un audio-messaggio, il Dott. Giacomo Caudo, Presidente dell’Ordine dei Medici di Messina.

L’evento, una iniziativa didattico-scientifica con lo scopo di divulgare i principi basici dell’azione dannosa dell’abuso dell’alcol sui giovani e le gravi conseguenze in ambito soprattutto di infortunistica stradale, è stato moderato dal Dott. Francesco Rigano, Presidente del “Satellite Lions Club Spadafora Tyrrhenum”, e impreziosito dagli interventi dei seguenti relatori: il Dott. Francesco Fazio, pediatra e socio del “Satellite Lions Club Spadafora Tyrrhenum”, il Dott. Cristian Rigano, medico di Medicina Generale, e l’Avv. Giuseppe Vadalà Bertini, socio fondatore del “Lions Club Messina Tyrrhenum”.

Tra le altre autorità lionistiche che hanno impreziosito l’evento, è doveroso citare il Presidente della Zona 7, Dott.ssa Maria Francesca Scilio, il Presidente della III Circoscrizione, Sig.ra Anna Capillo e il Past Governatore del Distretto 108YB, Dott. Francesco Freni Terranova, che ha concluso i lavori.

Molto significativa è stata anche la presenza del Sindaco di Villafranca Tirrena, Dott. Antonino Giuseppe Cavallaro, del Sindaco di Torregrotta, Dott. Antonino Caselli, del Sindaco di Venetico, Dott. Francesco Rizzo, del Sindaco di Valdina, Dott. Antonino Di Stefano e del Sindaco di Roccavaldina, Dott. Salvatore Visalli. Era anche presente il Comandante del Corpo di Polizia Municipale di Spadafora, Magg. Salvatore Campagna.

Particolarmente apprezzato è stato l’intervento del Dott. Cristian Rigano, il quale ha descritto in maniera molto approfondita dal punto di vista scientifico il dato tecnico relativo alla alcol deidrogenasi: un enzima che, mancando nei giovani sotto i 16 anni e raggiungendo la piena maturità ai 21 anni, provoca effetti dannosissimi soprattutto al cervello e al fegato dei ragazzi, causando purtroppo molte vittime a causa di incidenti stradali.