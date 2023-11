Messina: convegno su Alessandro Manzoni

StrettoWeb

A 150 anni di distanza, la figura di Alessandro Manzoni si configura come una delle personalità più rilevanti dell’intera storia del nostro Paese. Non è personaggio semplice, certamente. Ma non è neanche quella figura impolverata e lontana dalla vita che una certa tradizione accademica e pubblicistica italiana ha consegnato all’opinione pubblica e, soprattutto, ai più giovani.

All’incontro alla città metropolitana di Messina hanno partecipato: Istituto Comprensivo A. Manzoni (Dirigente prof.ssa Concetta Quattrocchi), Istituto Industriale Verona Trento – Majorana (Dirigente prof.ssa Simonetta Di Prima), Liceo Classico La Farina (Dirigente prof.ssa Caterina Celesti), Liceo Classico F. Maurolico (Dirigente prof.ssa Giovanna De Francesco), Liceo Scientifico G. Seguenza (Dirigente prof.ssa Lilia Leonardi), Istituto Commerciale Antonio Maria Jaci (Dirigente prof.ssa Maria Rosa Sgrò). C’è stata, inoltre, la presenza anche degli allievi dell’Istituto Comprensivo Primo di Milazzo (Dirigente prof.ssa Elvira Rigoli). Il progetto è stato ideato dal bravissimo scrittore, poeta e saggista Pierfranco Bruni, interprete di una indagine ontologica comparata sul filo del pensiero politico ed estetico.