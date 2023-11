Messina: controlli dei carabinieri, 2 arresti e 2 ragazze denunciate perchè ubriache alla guida

StrettoWeb

Nei giorni scorsi, i Carabinieri della Compagnia Messina Centro hanno intensificato i controlli su tutto il territorio di competenza con particolare attenzione alle zone di maggior afflusso del centro cittadino, ma anche nelle aree più periferiche, come quelle più decentrate di Viale Annunziata. Sono stati pertanto attuati servizi di pattugliamento con la predisposizione di posti di controllo, anche nelle ore serali e notturne, finalizzati al contrasto dei reati in genere, soprattutto quelli di tipo predatorio e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché le violazioni al Codice della Strada.

Durante le verifiche alla circolazione stradale, sono state controllate oltre 50 autovetture e più di 70 persone con la contestazione di diverse violazioni al Codice della Strada. Inoltre, con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale due ragazze neopatentate sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per guida in stato di ebrezza alcolica. Controllate alla guida delle proprie autovetture e sottoposte all’accertamento tramite etilometro, le due giovani sono risultate con tassi alcolemici superiori ai limiti consentiti per poter guidare un’autovettura.

Nell’ambito dei controlli antidroga, 5 persone sono state segnalate alla Prefettura di Messina quali assuntrici di stupefacenti, poiché trovate in possesso di complessivi 40 grammi di droghe, tra cannabinoidi e cocaina, detenuti per uso personale. La droga è stata sequestrata e inviata al R.I.S. Carabinieri di Messina per le analisi di laboratorio. Nel corso del servizio, i Carabinieri delle Stazione di Messina Giostra e Messina Ganzirri hanno dato esecuzione a due distinti ordini di carcerazione disposti dell’Autorità Giudiziaria peloritana nei confronti di un 70enne e 36enne, condannati ad espiare pene detentive in regime di custodia carceraria per reati predatori e inerenti allo spaccio di stupefacenti.