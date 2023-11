Messina, Cateno De Luca dal fisioterapista: “ho una tendinite acuta”

StrettoWeb

Cateno De Luca non si ferma mai, sempre impegnato tra Taormina, Ars, “sedute spiritiche” per le elezioni europee e radicamento del suo movimento “Sud chiama Nord”. De Luca, quindi, ha una vita frenetica, che lo ha portato, lo scorso anno, ad un degenza al Policlinico di Messina. Questa mattina, dopo essere stato alcuni giorni al Nord, per presentare il suo nuovo libro e per alcuni incontri politici, si è recato da un fisioterapista.

“Ho una tendinite acuta, dovrei far riposare braccia e spalla. Ma quando?”, afferma sul proprio profilo facebook, il primo cittadino di Taormina.