Messina-Benevento, Modica: “mi aspetto una reazione, basta passare da esaltazione a depressione”

StrettoWeb

“Il Benevento punta a vincere il campionato, viene da dieci risultati utili di fila, ha un’identità precisa e gioca un buon calcio, ma mi aspetto una reazione da parte della mia squadra perché dobbiamo cancellare Taranto”. Giacomo Modica senza fronzoli, come al solito. L’allenatore del Messina ha parlato alla vigilia del match di domani al Franco Scoglio contro il Benevento, una delle big di questo campionato.

La squadra peloritana, però, ha dimostrato di saper far male alle big: ne sanno qualcosa Crotone e soprattutto Avellino. “Dal 5 ottobre non ci alleniamo bene perché giochiamo ogni tre giorni, ma dalla prossima settimana non sarà così e per questo sono felice. Cerchiamo di evitare il passaggio dall’esaltazione alla depressione: ci saranno cadute, momenti bui, ma abbiamo qualità e abbiamo bisogno anche di un po’ di tempo”, ha aggiunto.

Messina-Benevento, i convocati di Modica