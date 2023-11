Messina, altro KO: il Benevento passa al Franco Scoglio per 0-1 | FOTO e CLASSIFICA

StrettoWeb

Niente impresa, questa volta: il Messina perde la sua seconda gara di fila. Al Franco Scoglio passa il forte Benevento, a cui basta una rete di Improta in avvio di ripresa per avere la meglio dei peloritani.

Più emozioni nella ripresa, rispetto al primo tempo, dove però i campani colpiscono una traversa. Il Benevento non è lì in alto per caso ed entra con un buon piglio nel secondo tempo, guidata dal neo entrato Marotta, il quale crea scompiglio sin da subito. Fumagalli gli nega il gol, ma non può nulla al 52′, quando Improta realizza di testa su corner. Modica inserisce forze fresche, tra cui Ragusa, che ha la migliore occasione per i peloritani, ma sciupa clamorosamente tutto solo davanti a Paleari. Dall’altra parte, continua la sfida Marotta-Fumagalli, con quest’ultimo che in due occasioni vola come un gatto ed evita un passivo più pesante. La partita, però, finisce così, con l’espulsione a Ortisi nel recupero per doppia ammonizione.

Il Benevento sbanca Messina e continua a tallonare la Juve Stabia (ancora vittoriosa) in vetta. A Plescia e compagni non riesce invece l’impresa, mentre la classifica resta preoccupante.

Classifica Serie C girone C

Juve Stabia 27 Benevento 25 Avellino 23 Taranto 20 Picerno 20 Latina 19 Crotone 18 Casertana 17 Foggia 17 Potenza 17 Audace Cerignola 15 Giugliano 15 Catania 15 Turris 13 Virtus Francavilla 12 Messina 11 Monopoli 11 Brindisi 10 Sorrento 9 Monterosi Tuscia 6