Messina, Basile e Giardina festeggiano San Martino con gli ambulanti | FOTO

“Oggi pomeriggio ci siamo incrociati con il Comandate Giardina proprio in via Salandra, dove un mese fa il comandante è stato aggredito solo per far rispettare la legge“. E’ quanto afferma il sindaco di Messina, Federico Basile.

“Ci siamo fermati per la festa di San Martino per prendere qualche castagna ed un buon bicchiere di vino da un commerciante di strada che nello stesso luogo lavora con regolare autorizzazione, perché il rispetto delle regole è importante per lavorare bene in ogni comunità. Buon San Martino a tutti”, conclude Basile.