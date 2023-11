Follia a Messina, attivisti di “Ultima generazione” bloccano via Garibaldi

StrettoWeb

Follia a Messina dove sei persone attivisti di “Ultima Generazione”, hanno effettuato un blocco stradale nella città dello Stretto, precisamente in via Giuseppe Garibaldi. La protesta è cominciata alle 10:45 ed è finita alle 11:30, quando sono arrivate le forze dell’ordine che hanno sgomberato la carreggiata.

“La campagna di Ultima generazione chiede un fondo riparazione da 20 miliardi di euro per riparare i danni subiti dai cittadini a causa degli eventi meteorologici estremi (alluvioni, grandinate, incendi, siccità e così via) dovuti allo stravolgimento climatico provocato dall’uso dei combustibili fossili“, spiega il movimento in una nota.

Foto di repertorio