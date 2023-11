Messina, Atm potenzia la linea S22 e la ribattezza Navetta Basile/ Bisazza

StrettoWeb

Atm spa potenzia ulteriormente la linea S22, che verrà ribattezzata Navetta Basile/ Bisazza proprio perché ha come destinazione principale i due edifici scolastici. Durante un proficuo confronto che si è tenuto questa mattina nella sede della Città Metropolitana con il provveditore Stello Vadalà, la dirigente scolastica del Basile Caterina Celesti ed il vice dirigente scolastico del Bisazza Giuseppe Sirti, il presidente Giuseppe Campagna ha comunicato che sarà rafforzato già nell’immediato l’attuale servizio navetta, attivo dall’inizio dell’anno scolastico e nato con il preciso scopo di facilitare gli spostamenti degli studenti iscritti ai due istituti che si trovano sul Viale Annunziata.

Atm spa ha deciso sia di introdurre una nuova corsa con partenza dall’Istituto Basile alle ore 14.15, in coincidenza con la fine delle lezioni; sia di coprire le fasce orarie mattutine delle 7.25 e 7.45 , con partenza dal terminal Museo , con un autobus di 12 metri, per garantire una maggiore capienza e far viaggiare ancora più comodi gli studenti. L’Azienda ha inoltre previsto una piccola variazione del percorso per evitare il semaforo temporaneo che regola il senso unico alternato in coincidenza di alcuni lavori corso e che nei giorni scorsi era stato causa di ritardi delle due corse. I ragazzi che dal centro città vogliono arrivare direttamente all’Istituto Basile potranno prendere la Navetta Basile /Bisazza alle ore 7.10 con partenza dal terminal Cavallotti . Chi frequenta l’Istituto Bisazza può inoltre usufruire della Linea 23, che anche all’orario di uscita transita davanti al plesso.

«Quando ci sono dialogo e collaborazione, le soluzioni si trovano facilmente, anche perché da parte di Atm spa c’è sempre stata la volontà di agevolare la mobilità della popolazione studentesca. Il confronto con il Provveditore e i due dirigenti scolastici è stato utile per capire dove e come intervenire. La polemica fine a stessa invece non porta a niente», ha commentato il presidente Campagna a conclusione dell’incontro.

Per andare incontro alle richieste dei residenti delle numerose contrade dell’Annunziata alta, Atm sta inoltre prendendo in esame la possibilità di apportare qualche piccola modifica anche alla linea 22, anticipando la partenza attualmente in vigore alle 8:05 dal capolinea di via Pietro Nenni . «Anche in questo caso– spiega il presidente Campagna – è nostra intenzione valutare attentamente se è necessario adottare piccoli aggiustamenti per garantire la massima efficienza possibile del servizio di trasporto pubblico. Siamo sempre pronti a introdurre correttivi che migliorino le condizioni di spostamento dei cittadini».