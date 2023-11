Messina, ecco le linee guida dell’Amministrazione comunale per ottimizzare l’accoglienza dei turisti in città

StrettoWeb

Si è svolto oggi, lunedì 27 novembre, a palazzo Zanca a Messina, un incontro convocato dal Vicesindaco Salvatore Mondello, con gli operatori del trasporto turistico private finalizzato alla definizione del piano di viabilità e dei capolinea dei bus turistici aperti e dei trenini in prossimità dell’ingresso in Città dei croceristi a Largo Minutoli. Al tavolo tecnico hanno preso parte l’Assessore al Turismo Enzo Caruso, il Direttore generale Salvo Puccio, il dirigente Servizi Manutentivi – Mobilità Urbana Pietro Certo, unitamente agli ingegneri Bruno Bringheli e Domenico Cerniglia, il dirigente del Servizio Provinciale Motorizzazione Civile di Messina e i titolari delle Società City Sightsceing, Maicor, Puleo Viaggi srl, Tourist Service, Euroart, Pelcar e Radio Taxi Jolli.

Durante la riunione sono state messe a confronto le proposte dell’Amministrazione con le osservazioni degli operatori, sentito il parere del Dirigente della Motorizzazione Civile, in funzione del piano di mobilità che tenga conto del completamento dell’istallazione dei nuovi cordoli e della pista ciclabile sulla via Garibaldi.

Per la nuova stagione crocieristica 2024, le linee guida dell’Amministrazione, sulla base anche del parere espresso dai convenuti, prevedono una oculata programmazione orientata alla migliore accoglienza dei turisti in città, mediante la definizione di nuovi stalli per i bus aperti e i trenini in prossimità di Largo Minutoli e un aggiustamento del percorso dei mezzi del trasporto turistico privato, che, tenuto conto del piano della mobilità urbana consenta la visita guidata a bordo dei principali monumenti e degli edifici storici della Città.