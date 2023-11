Messina, a Piazza Unione Europea inaugurato il Villaggio della Protezione Civile

StrettoWeb

Inaugurato stamani a Messina il Villaggio della Protezione Civile, installato in piazza Unione Europea (piazza Municipio), per veicolare la nuova campagna informativa per la sensibilizzazione, la riduzione del rischio e l’aumento della resilienza del territorio. Il roadshow della Protezione Civile regionale siciliana è a Messina, dopo essere stato a Palermo, per la seconda tappa di “Pronti all’Azione”. Alla cerimonia del taglio del nastro erano presenti il sindaco Federico Basile, l’assessore comunale alla Protezione Civile Massimiliano Minutoli, il dirigente del Servizio regionale di Protezione Civile Bruno Manfrè, il vice prefetto Maria Gabriella Ciriago, il comandante dei vigili del fuoco di Messina Felice Iracà e il comandante della Forestale Giovanni Cavallaro.

“Questa campagna ha una duplice funzione: informare ed educare gli studenti delle scuole diffondendo, attraverso i giovani, la cultura della prevenzione – spiega il responsabile della Protezione Civile di Messina, Bruno Manfrè – e lo facciamo rendendo più facile per tutti comprendere come essere più sicuri nelle situazioni di rischio e cosa fare in caso di emergenza. Inoltre, vogliamo coinvolgere tutte le persone nella riduzione del rischio, comprendendo la creazione e partecipazione in reti di solidarietà. Ed è per questo che invitiamo i cittadini a iscriversi ai nostri corsi base e iniziare un percorso che li porterà a diventare volontari di Protezione Civile”.

“E’ un piacere per Messina, città dell’accoglienza, ospitare questa manifestazione, che illustrerà le azioni e i comportamenti da tenere in caso di calamità, che purtroppo accadono e non sono prevedibili” aggiunge il sindaco Federico Basile. “La nostra città è all’avanguardia nei sistemi di protezione e di comunicazione, avendo ottenuto riconoscimenti anche a livello regionale e nazionale. Divulgate negli ultimi anni le attività del Piano comunale d’emergenza e quelle di informazione e comunicazione alla popolazione sui rischi attraverso la nostra Settimana della Sicurezza, la campagna Io non Rischio e altre iniziative sul territorio come i sistemi di allertamento per i cittadini”.

Nel “Villaggio della Protezione Civile” i visitatori troveranno numerose aree dimostrative, una parete verticale per l’arrampicata, una cucina da campo e dei fuoristrada adibiti allo spegnimento incendi. E ancora i nuclei cinofili e i punti organizzati dalla protezione civile di Messina. Per i più giovani e per gli studenti delle scuole previsti giochi interattivi ed educativi. Gli eventi dei roadshow di Messina saranno aperti a tutti, sino a sabato 11, dalle ore 9.30 alle 18. Dopo Palermo e Messina, il “Pronti all’Azione” farà tappa a Catania, nel piazzale Chinnici (Le Ciminiere), nei giorni 16, 17 e 18 novembre, sempre dalle 9.30 alle 18.