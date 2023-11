Messina, a palazzo Zanca conferenza stampa di presentazione del progetto “Play District”

StrettoWeb

Domani, venerdì 3 novembre, alle ore 16.30, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca, alla presenza del Sindaco Federico Basile, si terrà una conferenza stampa per la presentazione del progetto “Play District”, cui prenderanno parte l’assessore allo sport Massimo Finocchiaro e il fiduciario del Coni Francesco Giorgio.

L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Messina e promossa da Messina Rugby, è finanziata da Sport e Salute SpA attraverso il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio Civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di dare avvio ad uno Spazio Civico di Comunità. A Messina lo spazio, Play District, avrà la sede centrale allo stadio rugby “Arturo Sciavicco” per la realizzazione di attività di sportive e sociali rivolte a giovani dai 14 ai 34 anni, al fine di contribuire a creare occasioni di aggregazione, integrazione, orientamento e inclusione, effettuate dalle ASD/SSD, in partnership con altri soggetti e organizzazioni pubbliche e private.

All’incontro prenderanno parte i rappresentanti delle Associazioni partner quali, Messina Social City la Partecipata del Comune di Messina che si occupa di servizi socio-assistenziali e socio-educativi; Casa Noemi – Figlie del Divino Zelo; Casa famiglia “L’albero della Vita” IPAB S. Elena; USSM – Servizi Sociali Tribunale Minori Messina; Parrocchia S. Maria dei Miracoli Sperone; Centro Culturale Islamico di Messina; ASDV Fraternità Filippina; Istituto Comprensivo N.19 “Evemero da Messina”; Associazione “La Linea Curva” (Persone e Autismo); CSEN – Delegazione Provinciale Messina; FIR – Federazione Italiana Rugby – Comitato Regionale Sicilia; I.C. Falcone ASD – Cricket; Associazione di volontariato Progetto Sperone; e Legambiente Messina.