Messina, a Castanea cerimonia di commemorazione ai caduti per la Patria

Si terrà domenica giorno 12 novembre con inizio alle ore 9:30 al monumento sito in via Oreto a Castanea a Messina la cerimonia di commemorazione in onore dei Caduti per la Patria promossa dall’Associazione Culturale Peloritana Castanea dal 1989 presieduta dall’Architetto Francesco Gerbasi, figlio del compianto Cavaliere Geometra Domenico Gerbasi che negli anni si è impegnato a mantenere vivo il ricordo dei caduti in guerra.

L’evento sarà presentato dal Cav. Avv. Silvana Paratore, legale esperto in politiche sociale e Vicepresidente Nazionale dell’A.N.I.O.M.R.I.D.; all’evento parteciperanno autorità religiose civili e militari e tutte le associazioni combattentistiche e d’arma. Prevista alle ore 10:30 in Chiesa del S.S. Rosario la celebrazione eucaristica che sarà officiata da Padre Vincenzo Majuri e per concludere si farà visita al Museo etnoantropologico “I ferri du Misteri”. Nel corso della cerimonia sarà ricordata inoltre la figura del finanziere Giovanni Denaro, medaglia d’ Oro al Valor Militare.

