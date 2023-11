Melito Porto Salvo: “Il Femminicidio in Italia – 5 anni all’inferno”

StrettoWeb

Solo 42 anni fa era previsto in Italia il delitto di onore, quanto oggi la cultura patriarcale che ha permeato così tanto la nostra società può dirsi superata? I dati che ci giungono sono inquietanti e attestano che ogni tre giorni muore una donna per mano di un uomo a lei vicino. Ciò testimonia come il salto culturale tanto auspicato non si è ancora realizzato e che la violenza di genere sia parte della quotidianità di ciascuno di noi.

Questa consapevolezza spinge fin dalla sua costituzione l’Associazione BeCal ad affrontare con costanza e dedizione tutte le tematiche connesse alla violenza di genere con un occhio rivolto all’empowerment femminile al fine di contribuire a cambiare tale paradigma culturale. Un’ottima occasione di discussione è stata promossa dall’Associazione BeCal per il 12 novembre alle 17.30 presso la sala conferenze dell’Hotel Serranò di Melito Porto Salvo.

Incontro con l’autore – “Il Femminicidio in Italia – 5 anni all’inferno” è il titolo dell’evento in cui il dott. Antonio Gioiello –componente dell’Osservatorio Regionale sulla violenza di genere, psicoterapeuta esperto nell’ambito delle dipendenze patologiche, dei disturbi di abusi e maltrattamenti nonché Presidente dell’associazione “Mondiversi” che gestisce il Centro Antiviolenza “Fabiana Luzzi” e due Case Rifugio rivolte alle donne vittime di violenza – illustrerà quanto emerso a seguito dei suoi studi sul campo in materia di violenza di genere.

Interverranno all’evento – patrocinato del Comune di Melito e dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria – il Sindaco del comune di Melito Porto Salvo, Salvatore Orlando, il dott. Filippo Quartuccio Consigliere metropolitano delegato alle Pari Opportunità, l’avv. Giuseppina Spinella -componente dell’Osservatorio Regionale sulla violenza di genere e socia dell’associazione Becal, la dott.ssa Federica Romeo – Psicologa ed esperta in neuropsicologia clinica, la dott.ssa Angela Filocamo: Psicologa clinica ed esperta in disturbi dello Spettro Autistico, l’Avv. Angelica Bonoli – penalista del foro di Reggio Calabria e l’ing. Valerio Arcobelli – presidente dell’Associazione BeCal.

L’evento è stato accreditato dall’Ordine degli avvocati con due crediti formativi di cui uno in materia obbligatoria.