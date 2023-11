A Masella l’iniziativa “L’albero che (ci) sarà”. Don Zampaglione: “importante iniziativa”

StrettoWeb

di Claudia Pugliese – L’associazione MondoVerde Club si dice pienamente soddisfatta, per la corale partecipazione dei sacerdoti della Diocesi Reggio Bova, all’iniziativa green 2023: “l’albero che (ci) sarà”. Dopo l’input di don Francesco Megale, sacerdote di Campo Calabro, che già dal 21 ottobre scorso, aprendo l’anno pastorale nella sua parrocchia, ha già avviato quest’importante iniziativa ambientale, coinvolgendo l’Amministrazione comunale e la comunità tutta”. Anche le parrocchie dell’Area Grecanica hanno detto “SI” alla suddetta iniziativa. La Parrocchia dei Ss.Cosma e Damiano di Masella, in collaborazione con l’Associazione culturale “Vin.Ce.Ro”, hanno scelto per prime di aderirvi. “Appena ho saputo di questa interessante iniziativa – afferma il parroco don Giovanni Zampaglione – sin da subito ho coinvolto i catechisti e i bimbi della comunità di Masella e l’Associazione presieduta da Maria Carmela Romeo, che partecipa attivamente alle varie attività culturali e sociali del territorio”.

“È necessario far capire alle giovani generazioni (sin da piccoli…) ad avere amore e rispetto per le bellezze del Creato, prendendosi cura di tutto ciò che riguarda la natura, piuttosto che distruggere o inquinare. Occorre, pertanto, custodire gli alberi, fonte di vita. Bisogna crederci fermamente – afferma don Zampaglione – e tutti insieme miglioreremo, e simbolicamente quell’albero che andremo a piantumare, ci consentirà di raggiungere i risultati sperati”. Don Giovanni ringrazia, inoltre, la presidente dell’Associazione ambientalista MondoVerde Club, Aurelia Fernanda Sansotta, che sabato 18 consegnerà ai bimbi del catechismo della Parrocchia Ss.Cosma e Damiano di Masella, le piantine. I bambini, infatti, oltre ad avere il loro piccolo albero, dovranno prendersene cura. Mi auguro che ogni Comune e Parrocchia della diocesi possa “sposare” questa nobile iniziativa, sottolinea il sacerdote.

“L’associazione MondoVerde per dare il massimo, dare sempre di più e incondizionatamente al territorio hanno anche creato un gruppo WhatsApp con sacerdoti, catechisti e catechiste, nel tentativo di riuscire a lavorare, tutti insieme, istituzioni comprese, al fine di dirigersi verso un’unica direzione. È importante che passi il messaggio che in questa battaglia di sopravvivenza del pianeta Terra, non ci saranno vincitori, ma solo vinti. È per questo che è necessario darsi da fare, per far sì che il pianeta che ci ospita si difenda dalla CO2 e noi esseri umani, artefici di tutto ciò, capiamo che con i nostri piccoli gesti, tutti insieme, possiamo fare la differenza. In attesa che dal governo centrale e dalla globalità arrivino le progettazioni importanti, non bisogna stare a guardare“, conclude la Sansotta.