Maltempo a Reggio Calabria: città devastata dal forte vento, alberi crollati in tutti i quartieri | FOTO

StrettoWeb

A causa del forte vento e della violenta pioggia che da ieri colpiscono con violenza Reggio Calabria, tanti alberi sono crollati in centro città. Questa mattina lo scenario è spettrale: in tutti i quartieri ci sono i segni della tempesta con danni localmente ingenti. Da segnalare in modo particolare un platano gigante crollato sul Viale Amendola; anche in Via Esperia ieri pomeriggio sono caduti due alberi grandi.

In città esiste un patrimonio arboreo che senza manutenzione diventa un serio pericolo per i cittadini ogni volta che c’è maltempo. Sono centinaia gli alberi pericolanti: aspettiamo l’ennesima tragedia?

Paura sul Viale Amendola dove una signora con il figlio per poco non è stata colpita in pieno da un grosso albero che si è spezzato.