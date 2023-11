Maltempo in Calabria, tamponamento a catena sulla ss107

StrettoWeb

Il maltempo continua ad abbattersi nell’hinterland cosentino causando danni e, purtroppo, anche incidenti. Questa mattina infatti, sulla SS107 all’altezza di Rende, si è verificato un tamponamento a catena a causa della forte pioggia: lo scontro ha interessato tre veicoli tra Piano Monello e Piano di Maio, in direzione Cosenza. Le auto incidentate non hanno causato danni a persone ma hanno rallentato sensibilmente la viabilità con lunghe code. Sul posto sono presenti i Carabinieri per ripristinare la corretta circolazione.