Maltempo in Calabria, mareggiata minaccia il versante tirrenico

Dopo un’estate che sembrava non dovesse finire mai, è arrivato il maltempo e si cominciano già a registrare i primi danni sul territorio calabrese. Le copiose piogge che hanno colpito la scorsa notte il versante tirrenico, hanno causato disagi alla popolazione: è il caso di Nocera Terinese, interessata da una pericolosa mareggiata che ha minacciato il centro abitato. Il neo sindaco Saverio Russo ha già preso provvedimenti e arginato la situazione: “l’amministrazione comunale appena insediata ha già dovuto fare i conti con la prima importante problematica”.

“Con estrema celerità, però, si è adoperata per cercare di arginare e limitare i danni. Ma questo non basta. Questo primo campanello d’allarme, infatti, preoccupa la nuova amministrazione, che lancia un appello a tutte le componenti istituzionali per l’avvio di un tavolo tecnico – conclude il Primo Cittadino – utile alla risoluzione definitiva di un problema che da molti anni affligge il comune di Nocera Terinese, mirando a tutelare e preservare il territorio”.