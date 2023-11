Luigi Di Maio si ributta in politica? “Gli italiani sono stati chiari”

StrettoWeb

Un ritorno alla politica che, almeno per il momento, sembra improbabile. Anche se, quando si parla di Luigi “Gigino” Di Maio, tutto è possibile. Intervistato al programma “Mezz’ora” su Rai3, l’ex leader del Movimento 5 Stelle, oggi rappresentante speciale dell’Unione europea per il golfo Persico (per il suo impeccabile approccio con le lingue straniere), ha appunto spiegato che la pagina politica rimane ormai un lontano ricordo. “Io ora sono collocato al massimo a Bruxelles o nel Golfo e i limiti del mio mandato non mi permettono di esprimere cose del genere e non posso rispondere. Più in generale posso dire che è finita per me un’era politica con le ultime elezioni”.

Il flop alle ultime elezioni del 2022, con l’allontanamento dai grillini e la fondazione – fallimentare – del nuovo partito ‘Impegno Civico’, Di Maio ha capito che era meglio imboccare altre vie. E a proposito dell’allontanamento dai pentastellati, spiega che ha lasciato perché i pareri erano ormai discordanti, “avevo un’idea diversa sul governo Draghi e sulla posizione da assumere sull’Ucraina”. Un punto di incontro che non c’è mai stato, forse per la sua troppa voglia di primeggiare, che lo hanno portato alla rottura definitiva, non solo con il suo ex partito, ma anche e soprattutto con l’elettorato.

“Probabilmente ho cambiato idea io rispetto agli amici e ai colleghi di partito. Ma poi gli italiani sono stati molto chiari su quella scelta e alle urne abbiamo preso nemmeno l’1% e quando arrivano risultati così alle elezioni è meglio evitare un accanimento terapeutico“. L’ultimo pensiero va al suo mentore, Beppe Grillo: “non lo sento da tanto tempo ma il bene che gli ho voluto, vicendevolmente, è assolutamente invariato. Continua a volermi bene e rappresenta una figura fondamentale della mia vita. Poi ognuno ha preso la sua strada con idee diverse, ma riguarda il presente e il futuro”.