Lo spadaforese Giovanni Remigare presenterà talk sportivo con Hubner e altri big

Il giornalista e presentatore spadaforese Giovanni Remigare sarà il conduttore del talk show sportivo ideato da Stanleybet in collaborazione con CalcioTime e che andrà in onda in diretta ogni lunedì e giovedì a partire della 18:00 sul profilo Instagram ufficiale Stanleybet.

Remigare avrà una spalla d’eccezione, il bomber Dario Hubner, ma non solo, infatti durante le puntate si alterneranno, come opinionisti, diversi personaggi di spicco del mondo dello sport. Un ennesimo traguardo raggiunto da Giovanni Remigare che da anni ha legato il suo volto e la sua professionalità agli eventi in Sicilia e non solo, ma anche al mondo del giornalismo e della radio.