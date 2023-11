Lieto fine: scomparso un mese fa da Corigliano-Rossano, è stato ritrovato dopo l’appello su “Chi l’ha visto?”

StrettoWeb

Aveva fatto perdere le sue tracce nella notte tra il 25 e il 26 ottobre: Mattia Pirillo, 33 anni, alta 195 cm, boccoli neri, piercing sul viso e la passione per l’arte, era svanito nel nulla. Di Corigliano-Rossano, il ragazzo si è allontanato da casa in compagnia del sui cane e non ha più fatto ritorno. Alla porta d’ingresso infatti, solo il cucciolo senza il proprietario. Uno grande spavento per I familiari che si sono messi alla ricerca di Mattia, ma invano. La disperazione li ha portati a contattare il programma “Chi l’ha visto” su RAI3, dove Federica Sciarelli ha raccontato nel dettaglio quanto accaduto e ha raccolto l’accorato appello dei familiari a tutta Italia.

Un appello che, a quanto pare, è servito: il 33enne infatti, è sano e salvo e si trova in Piemonte. Sulla pagina ufficiale del programma è stato lanciato l’esito positivo della ricerca: “sta bene il giovane scomparso dalla provincia di Cosenza la notte tra il 25 e il 26 ottobre. E’ stato rintracciato a Torino dalla Polizia dopo l’appello lanciato dai familiari mercoledì sera in diretta con Federica Sciarelli. Grazie a tutti per le segnalazioni”.