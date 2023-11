“Lib(e)riamoci in Città”: a Corigliano-Rossano l’incontro con l’autore del giallo “Alle 21:00 precise”

StrettoWeb

“Alle 21:00 precise” di Fausto Tarsitano – avvocato civilista specializzato in diritto del lavoro che si cimenta nella scrittura dopo aver frequentato la Omero di Roma e neo esponente del “giallo meridionale” – sarà presentato venerdì 1 dicembre alle 17.30 a Palazzo Garopoli. L’evento sarà introdotto e coordinato dall’assessore alla Cultura, Alessia Alboresi, con interventi di Giuseppe De Rosis. Sarà presente l’autore che leggerà dei brani dal testo e a cui, naturalmente, saranno affidate le conclusioni. L’iniziativa fa parte del cartellone di “Lib(e)riamoci in Città – Letture per crescere insieme” che prevede una serie di appuntamenti per un variegato e diverso approccio alla lettura.

Senza svelare il mistero, cerchiamo di entrare in punta di piedi nella trama de “Alle 21:00 precise”: c’è un omicidio e c’è un colpevole. E tutto subito dopo l’introduzione. E allora dov’è il mistero? Sta tutto nel vedere se Vincenzo Cilento, imprenditore estroverso di Castello allo Ionio, che oltre ad una tipografia gestisce un cinema, sarà condannato per un minuto di follia della sua vita: quel minuto di follia in cui ha ucciso la moglie.

Siamo negli anni ’10, nell’alto Ionio calabrese e in un Italia dove c’è ancora quella istituzione che si chiama “delitto d’onore”. Una istituzione, eredità del Codice Rocco, che sarà abolita, insieme al matrimonio riparatore, solo il 5 settembre del 1981. Il libro di Tarsitano, rievocando un’età di oltre un secolo fa in un meridione provinciale che però si lascia incantare dalla macchina meravigliosa del cinema, ci porta a confrontarci con noi stessi, col nostro immaginario attraverso l’immaginazione. Un appuntamento ed un libro che lasceranno col fiato sospeso e faranno riflettere.