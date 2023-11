Legge sulla forestazione, Occhiuto: “basta con lavoratori di serie A e di serie B”

StrettoWeb

“È inaccettabile che nello stesso comparto, quello dei forestali, ci siano lavoratori di serie A e di serie B. È inaccettabile che ci siano lavoratori che non percepiscono stipendi da 4/5 mesi. Oggi con questa norma evitiamo di tenere in vita un sistema ibrido che si è consolidato nel corso degli anni, secondo cui alcuni operai forestali stanno in capo a Calabria Verde e altri ai Consorzi di Bonifica: un sistema che ha generato il collasso degli stessi Consorzi”. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, intervenendo in Consiglio regionale in merito alla proposta di legge sulla forestazione.

“Oggi decidiamo di trasferire tutti questi lavoratori in Calabria Verde. E questo perché sarebbe assurdo avere nella nostra Forestazione una doppia gestione e soprattutto perché questo governo regionale vuole da un lato stabilizzare i precari e dall’altro anche programmare nuove occasioni di lavoro. Abbiamo fatto tantissimi concorsi in Regione, assumendo tanti lavoratori e ne faremo ancora, ma non possiamo accettare che in uno stesso comparto ci siano tali differenze di trattamento”, conclude Occhiuto.