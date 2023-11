Lega, Francesca Porpiglia è la nuova referente a Villa San Giovanni

StrettoWeb

“La Lega Calabria continua a crescere! A Villa San Giovanni è stata nominata quale referente comunale Francesca Porpiglia, storica militante e nota professionista che è stata sempre accanto al partito e ha contribuito alla radicazione dello stesso sul territorio”. E’ quanto afferma il commissario regionale della Lega in Calabria, Giacomo Francesco Saccomanno. “Funzionaria del Ministero della Giustizia possiede due lauree: una in Economia e un’altra in Giurisprudenza, oltre a due master, di cui uno in Diritto tributario all’Università Bocconi. È ancora commercialista e revisore contabile. Attualmente lavora presso il citato ministero. Politicamente è stata una delle prime leghiste della Calabria, candidata sia alla Camera che alle Europee, per ben 2 volte alla Città metropolitana e per 3 volte al Comune di Villa San Giovanni, dove ha ricoperto il ruolo di consigliere e di assessore. Allo stato è consigliere comunale di Varapodio. Ha sempre creduto in Matteo Salvini e alle politiche della Lega e ha lavorato, pur se giovanissima, per cercare di dare un forte contributo propositivo alla Calabria e per difendere quei valori che sono alla base della sua cultura ed educazione. Una partecipazione importante che darà, sicuramente, un forte e ulteriore impulso alla crescita del partito. È una conoscitrice attenta della comunità calabrese e darà una forte spinta per far radicare i principi popolari del movimento, sia sotto l’aspetto di importante presenza e disponibilità sul territorio che di barriera impenetrabile contro la criminalità organizzata e delle lobby di potere“, rimarca Saccomanno.

“Grande soddisfazione dei vertici del partito che, unitamente a tutti i militanti, stanno lavorando alacremente per realizzare una qualificata rete sui territori affinché la Lega possa radicarsi in modo importante e possa dare risposte efficaci alle comunità. Alla neo-referente Francesca Porpiglia, che dovrà portare al congresso cittadino e simultaneamente alla elezione di tutte le cariche previste dallo statuto (dal segretario, al tesoriere di sezione ecc. ), i migliori auguri di buon lavoro da parte mia, dal referente provinciale Recupero, dal capogruppo regionale Gelardi e, comunque, di tutti i vertici del partito che sono ben consapevoli che egli saprà svolgere al meglio il delicato incarico affidato”, conclude Saccomanno.