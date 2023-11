Lamezia Terme, il consigliere comunale Spinelli: “aderisco al partito Noi Moderati”

StrettoWeb

“Con sincero entusiasmo aderisco al partito di “Noi Moderati”. Potrò così mettere a frutto la mia esperienza politica in un orizzonte più vasto rispetto a quello civico che mi ha dato la prima spinta a partecipare alla vita politica della nostra Città. Sono convinta, infatti, che per essere competitivi nelle grandi sfide che ci attendono, è necessario che l’azione amministrativa cittadina si svolga in un orizzonte più vasto e, nella mia scelta, non ho avuto difficoltà, perché ho seguito la mia “stella polare”, riconoscendomi pienamente nei valori e negli ideali di “Noi Moderati”.

“Noi Moderati” costituisce genuina espressione di un pensiero politico liberale e denso di valori sociali, oltre che di ispirazione cristiana, con un’idea di società equa e giusta, rispettosa delle istituzioni e lontana da sterili e vuote polemiche, quindi è il partito che riconosco come la mia casa ideale. Nella rinnovata cornice continuerò a dare il mio contributo informato e dialettico, sempre critico e costruttivo, orientato unicamente allo sviluppo e al bene della nostra Città e della nostra società, le cui criticità appaiono ormai tristemente evidenti”. Lo dichiara in una nota il Consigliere Comunale Annalisa Spinelli.