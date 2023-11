La Vardera: “Beppe Alfano dimenticato dalle Istituzioni locali, il sindaco di Barcellona chieda scusa alla famiglia”

StrettoWeb

“Durante la diretta al cimitero l’Assessora alla cultura, ha deciso di non nominare Beppe Alfano come vittima illustre. Non posso che essere con la famiglia quando dice di voler spostare la salma. Beppe, grande giornalista del passato, è stato ucciso dalla mafia e non si può dimenticare. Chiedo, da vicepresidente della commissione Antimafia all’Ars, che il sindaco Calabrò intervenga immediatamente e che faccia le sue scuse alla famiglia“. Lo dichiara Ismaele La Vardera, presidente di Sud chiama Nord.

“Necessario un gesto pubblico riparatorio per colmare un’incomprensibile dimenticanza. Vorrei inoltre ricordare al primo cittadino, che qualunque cosa faccia la sua giunta, anche lui ne è responsabile. Voglio sperare che si sia trattato solo di una clamorosa gaffe e invito Calabrò a portare un fiore sulla tomba di Beppe Alfano, assieme alla famiglia. Forse solo così si potrà evitare che il corpo venga spostato, come giustamente hanno richiesto i familiari”, conclude La Vardera.