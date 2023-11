La milazzese Ginevra Lazzaro campionessa italiana di Pesistica

StrettoWeb

L’assessore allo Sport, Antonio Nicosia ha espresso anche a nome dell’Amministrazione comunale il suo plauso alla giovane Ginevra Lazzaro della Pesistica Milazzo che nei giorni scorsi a Cosenza ha conquistato il titolo di campionessa italiana di pesistica nella categoria under 15, bissando l’affermazione dello scorso aprile, dove era saluta sul gradino più alto del podio anche tra gli under 17.

“Una straordinaria affermazione – afferma Nicosia – che conferma come nel mondo della pesistica italiana vi sia una giovane promessa della nostra città che sta dimostrando straordinaria determinazione e talento. E l’auspicio è che possa in futuro anche rappresentare l’Italia agli appuntamenti che contano”. Nei prossimi giorni il sindaco Midili, incontrerà, su iniziativa dell’assessore Nicosia, la giovane campionessa per formularle personalmente le congratulazioni per gli straordinari successi ottenuti.