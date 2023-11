La Lega firma un patto federativo con il Movimento Officine del Sud

StrettoWeb

Il Movimento Officine del Sud, guidato da Domenico Cavallaro, ha recentemente siglato un patto federativo con la Lega di Matteo Salvini. Il patto è stato firmato durante la visita del Sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon a Reggio Calabria, alla presenza della senatrice Tilde Minasi e del presidente del Consiglio Regionale della Calabria Avv. Filippo Mancuso. Oltre a Cavallaro, erano presenti anche il Coordinatore politico regionale Raffaele Pilato e il Coordinatore provinciale di Catanzaro Lorenzo Costa.

“Questo patto federativo rappresenta una nuova prospettiva per il futuro della Calabria, poiché i due movimenti politici condividono l’amore per il buon governo e il sostegno all’attuale presidenza regionale. Insieme, si sono impegnati in numerose battaglie per riscattare la Calabria. I due movimenti hanno una struttura organizzativa simile, con una composizione di amministratori locali e una costante valorizzazione del territorio. Condividono anche gli stessi valori fondamentali di ogni patto politico o movimentista. Insieme, si preparano ad affrontare le grandi sfide della Calabria e, nel breve termine, le elezioni europee del 2024“. E’ quanto afferma Giacomo Francesco Saccomanno, Commissario Lega Calabria.

“Il patto federativo si basa su valori e programmi comuni. Entrambi credono nella forza della comunità, nella libertà e nella realizzazione di ogni individuo. Promuovono l’autonomia delle regioni, assegnando progressivamente alla Calabria la disciplina di settori fondamentali per lo sviluppo economico e sociale del territorio. La sicurezza è un altro punto fondamentale del patto federativo, con l’obiettivo di garantire la sicurezza economica e sociale attraverso politiche e programmi volti a ridurre e prevenire la povertà e lo stato di vulnerabilità personale e lavorativa. Si impegnano per un paese sicuro in tutti i suoi aspetti, con tolleranza zero verso la violenza e ogni forma di criminalità e illegalità. Lo sviluppo, le infrastrutture e l’energia sono considerati fondamentali per la crescita della Calabria. Si impegneranno per realizzare infrastrutture resilienti che promuovano l’industrializzazione inclusiva e sostenibile. Tra i progetti prioritari ci sono il Ponte sullo Stretto di Messina e il completamento della Statale 106. Inoltre, si concentreranno sul settore del turismo, valorizzando il patrimonio culturale, naturale, paesaggistico e territoriale della Calabria e promuovendo le eccellenze enogastronomiche del territorio”, rimarca Saccomanno.

“Infine, il patto federativo si impegna a implementare politiche coerenti con la pianificazione e la programmazione regionale, attraverso programmi strategici e progetti a livello provinciale e comunale. In conclusione, il patto federativo tra Lega – Salvini Premier e Movimento Officine del Sud rappresenta un’opportunità per la Calabria di affrontare le sfide attuali e di costruire un futuro migliore per la regione. Con valori comuni e programmi condivisi, si impegnano a valorizzare e sviluppare le comunità locali, promuovendo l’autonomia regionale e garantendo sicurezza, sviluppo e benessere per tutti i cittadini calabresi“, conclude Saccomanno.