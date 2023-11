StrettoWeb

Continua senza soste il lungo tour di Giuseppe Scopelliti, in giro per il territorio, a far conoscere il suo libro “Io sono libero”. Dopo lo “spartiacque” della tappa a Piazza Duomo, Reggio Calabria, l’ex Sindaco reggino e Governatore calabrese è stato anche a Torino. Ora torna a Reggio, in provincia, più precisamente a Roghudi.

Giovedì 7 dicembre, appuntamento alle 17.30 alla Sala Access Point. Nella locandina in basso tutte le info, inclusi gli ospiti.