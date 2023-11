“Io sono libero”, il libro di Giuseppe Scopelliti approda anche a Torino

StrettoWeb

Giuseppe Scopelliti presenterà il suo libro anche in Piemonte. L’ex presidente della Regione Calabria parlerà della sua vicenda giudiziaria, della sua carriera politica, del suo presente, anche a Torino. L’appuntamento con “Io sono libero” è per mercoledì 15 Novembre alle ore 18:30, presso il Centro d’Incontro Vanchiglietta, in corso Belgio 91.