Investito fuori dalla discoteca: non ce l’ha fatta Francesco, il 26enne di origine calabrese

Non ce l’ha fatta Francesco Pio Otranto, il ragazzo di 26 anni investito la scorsa domenica a Firenze, dopo una serata in discoteca. Il giovane, la cui famiglia è originaria di Corigliano-Rossano, è andato incontro a un tragico destino: residente a Calderara di Reno, in provincia di Bologna, è stato preso in pieno da un’auto intorno alle 6 del mattino, di fronte all’ingresso di un locale a Sesto Fiorentino.

Sin dall’inizio le sue condizioni sono apparse gravi: trasferito d’urgenza al Careggi di Firenze, il povero Francesco Pio è deceduto dopo due giorni d’agonia a causa dei traumi riportati a seguito del forte impatto. Una notizia terribile, che sconvolge i familiari e gli amici del giovane i quali, in queste ore, stanno inondando i social di messaggi di cordoglio.