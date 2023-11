Iniziativa del Pd Calabria: “con la destra un’Italia ingiusta”

StrettoWeb

“Con la destra un’Italia più ingiusta: costruiamo l’alternativa”. E’ questo il titolo e l’argomento dell’iniziativa voluta ed organizzata dal dirigente nonché già consigliere regionale del Partito Democratico Luigi Tassone, alla quale prenderanno parte, tra gli altri, il segretario regionale del partito, senatore Nicola Irto, e Nicola Zingaretti deputato e attuale presidente della Fondazione del Pd. “Si tratta di una iniziativa politica che rientra nell’ambito della mobilitazione nazionale lanciata dal Partito Democrativo: nel solco del cammino tracciato da Nicola Zingaretti, ossia costruire casa per casa, quartiere per quartiere, città per città un’alternativa al Governo Meloni, che altro non fa che penalizzare ulteriormente il Meridione, basti pensare agli effetti catastrofici dell’Autonomia differenziata e all’istituzione confusa e contestata della Zes”, spiega Luigi Tassone.

L’evento si svolgerà giovedì 30 novembre, alle ore 17:30, a Serra San Bruno, presso Palazzo Chimirri. Oltre a Tassone, Irto e Zingaretti, prenderanno parte all’iniziativa consiglieri regionali, sindaci, amministratori locali, dirigenti e militanti di partito.