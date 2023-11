Incidente allo svincolo Cosenza Nord: ferito gravemente un pedone

StrettoWeb

Un incidente stradale ha bloccato la trafficata Via Marconi a Quattromiglia di Rende, in provincia di Cosenza. Questa mattina un pedone, un uomo di 60 anni originario di Genova, forse in Calabria per motivi di lavoro, è stato investito mentre attraversava la carreggiata all’altezza dello svincolo autostradale. L’episodio è avvenuto poco prima delle sette. A dare i primi soccorsi è stato il conducente che lo ha investito: sul posto è poi intervenuto personale del Suem118 che ha trasportato il ferito all’Ospedale Annunziata di Cosenza. Secondo i primi accertamenti, le sue condizioni sarebbero gravi. Presenti inoltre i Carabinieri per i rilievi del caso al fine di chiarire la dinamica dell’incidente.