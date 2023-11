StrettoWeb

Incidente stradale sulla A2 Salerno-Reggio Calabria pochi minuti fa, in carreggiata Nord tra Palmi e Gioia Tauro. In questo momento nella zona è in corso una pioggia moderata. Due le auto coinvolte nel sinistro.

Sul posto sono prontamente intervenuti due mezzi dell’Anas per segnalare le automobili ferme a bordo strada in corsia d’emergenza e una volante della polizia stradale.