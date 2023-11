Incidente a Cosenza: auto investe anziana mentre attraversa la strada

StrettoWeb

Quello della sopraelevata di Cosenza è un tratto di strada estremamente pericoloso: attraversare la carreggiata sottostante infatti, diventa sempre più rischioso a causa delle strisce pedonali ormai del tutto calncellate. Tanti sono gli incidente che si sono verificati in quel punto, di cui l’ultimo è avvenuto questa mattina ai danni di un’anziana. La povera signora infatti, è stata investita mentre attraversava via Fausto Gullo, nei pressi del Tribunale cosentino, trascinando il carrellino della spesa.

Il conducente della Kia, il mezzo che l’ha colpita, si è subito fermato per prestare soccorso. Sul posto è intervenuta un’ambulanza e il personale del 118 ha preso in carico la donna che è stata trasportata all’ospedale. Fortunatamente, non ha riportato gravi traumi. Presenti inoltre i vigili urbani che si sono occupati dei primi rilievi e del ripristino della viabilità.